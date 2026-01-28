В Раменском в феврале достроят котельную для Денежниковского психоневрологического интерната

В Раменском уже в феврале планируется завершить строительство блочно-модульной котельной для Денежниковского психоневрологического интерната. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Объект возводится в поселке Денежниково с лета прошлого года. На текущей момент степень строительной готовности одноэтажного здания составляет 99%.

Площадь котельной составляет 228,7 кв. м. Ее мощность — 4,8 МВт. Здание спроектировано таким образом, что обслуживание возможно без постоянного нахождения персонала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов теплоснабжения в 2026 году.