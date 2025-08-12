В Раменском в ЖК «G3 Театральный» началась выдача ключей от первого дома
Фото: [G3 Group]
В Раменском городском округе продолжается строительство ЖК «G3 Театральный», девелопер проекта — G3 Group приступил к выдаче ключей новоселам первого дома. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Порядка 160 квартир и 110 келлеров переданы владельцам. Один из новоселов, Дмитрий, уточнил, что выбрал этот жилой комплекс, потому что он малоэтажный и расположен вблизи от МЦД. Для жителей обустроили двор, наземный паркинг с зарядными устройствами для электромобилей, зоны для занятий спортом и отдыха, колясочные и мойки для лап питомцев и бесплатный Wi-Fi на территории. На территории появятся детский сад на 65 мест, кафе и магазины.
