В Раменском весной откроют новый пешеходный переход в районе платформы Быково

Новый пешеходный переход под МЦД-3 откроют в Раменском весной
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
В Раменском этой весной будет открыт новый подземный пешеходный переход под МЦД-3 в районе платформы Быково. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 92%. Завершить строительство планируется в мае.
Протяженность перехода составляет 140 м. Протяженность тоннельной части — около 50 м.
Переход свяжет Южный проспект и Интернациональную улицу под железной дорогой между станциями Быково и Удельная.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о переходе дорожных служб на весенний период работы.