В Раменском весной откроют новый пешеходный переход в районе платформы Быково

Новый пешеходный переход под МЦД-3 откроют в Раменском весной

Официально

Фото: [Главгосстройнадзор МО]

В Раменском этой весной будет открыт новый подземный пешеходный переход под МЦД-3 в районе платформы Быково. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 92%. Завершить строительство планируется в мае.

Протяженность перехода составляет 140 м. Протяженность тоннельной части — около 50 м.

Переход свяжет Южный проспект и Интернациональную улицу под железной дорогой между станциями Быково и Удельная.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о переходе дорожных служб на весенний период работы.

Актуально
Раменское
Подмосковье
Главное управление государственного строительного надзора Московской области