В Раменском возведут дома в ЖК «Театральный»

В Раменском городском округе продолжают возводить ЖК «Театральный», девелопер проекта — G3 Group уже завершает строительство дома № 2. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Рабочие доделывают облицовку здания керамогранитом, ведут застекление внутренних витражей входных групп и устройство фасадного освещения. В детском саду на территории укладывается плитка в коридорах, санузлах и кабинетах.

В составе ЖК возведут детский сад на 65 мест и коммерческие помещения. Он будет расположен вблизи станции МЦД-3 «Ильинская».

