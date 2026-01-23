В Раменском возведут новостройки в составе ЖК «Малаховский»

На улице Трудовой в Раменском округе продолжается строительство жилого комплекса «Малаховский» от ГК «Развитие», он включает три 17-этажных корпуса — 201, 202 и 203, рассчитанных на 816 квартир. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В секционном корпусе 201 выполняются монолитные работы, 202 – кладка наружных стен и внутренних перегородок, установка ограждений балконов, первичная отделка помещений и не только. В корпусе 203 продолжается работа над крышей и первичной внутренней отделкой этажей.

Во дворе домов будут обустроены зоны отдыха, детская и спортивная площадки, прогулочные дорожки, вблизи находятся дошкольные учреждения, школы, аптечные киоски, спортивные клубы, бассейны и детские развивающие центры.

