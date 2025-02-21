В Раменском возведут новый детский сад

В жилом комплексе «Молодежный» в Раменском округе продолжается строительство нового детского сада, рассчитанного на 225 мест, работы планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

На данный момент подрядчик возводит технический этаж здания, где разместят все важные инженерные сети.

«На стройплощадке трудится более 40 работников и четыре единицы техники. Уже залили фундамент, а сейчас идет монтаж блоков и кладка кирпичей для стен», — говорится в сообщении.

Строительство проходит в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Площадь учреждения составит более 3,3 тыс. кв. м, в нем обустроят 10 групп с раздевальными, буфетными, спальнями, игровыми и санузлами. Помимо этого, в нем появятся помещения для развития и обучения детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.