В Раменском возведут первую очередь ЖК G3 Михалевич

Строители ведут работы по устройству подземной части двух жилых домов первой очереди. На территории квартала создадут закрытые зеленые дворы без машин, игровые зоны для детей, спортивные площадки. Кроме того, там появятся Wi-Fi на территории, магазины на первых этажах, детский сад, прогулочный сквер, велосипедные дорожки и парковочные места, прогулочная зона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.