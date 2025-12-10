В Раменском возведут три дома в ЖК «Малаховский»

На улице Трудовой в Раменском округе продолжается строительство жилого комплекса «Малаховский», ГК «Развитие» возводит три 17-этажных корпуса — 201, 202 и 203 — на 816 квартир. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В секции 201 рабочие ведут устройство монолитных конструкций, в корпусе 202 – кладку наружных стен и внутренних перегородок, монтаж балконных ограждений и не только. В корпусе 203 продолжаются кровельные и черновые отделочные работы.

Во дворах новостроек обустроят зоны отдыха, детскую и спортивную площадки, прогулочные дорожки. Вблизи расположены дошкольные учреждения, школы, аптечные киоски, спортивные клубы, бассейны и детские развивающие центры.

