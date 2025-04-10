В Раменском ввели в эксплуатацию первый дом в составе ЖК «G3Театральный»

В поселке Ильинский Раменского округа ввели в эксплуатацию первый дом в составе жилого комплекса бизнес-класса «G3 Театральный», G3 Group выдали соответствующие разрешение. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В новые квартиры смогут переехать 224 семьи. В малоэтажном комплексе обустроили двор без машин и закрытую территорию, пространства для отдыха, игр и спорта, лесную гостиную и гостевой паркинг с зарядками для электромобилей.

«Мы стремимся создавать не просто квадратные метры, а продуманную городскую среду — место, где комфортно жить, работать и растить детей. Ввод в эксплуатацию первого дома „G3 Театральный“ устанавливает новый стандарт качества жизни для Ильинского и Раменского», — подчеркнул президент G3 Group Олег Гулеватый.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.