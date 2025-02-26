В Раменском задержали курьера мошенников, пытавшихся похитить у пенсионерки 1 млн руб.

В Раменском задержали 20-летнего курьера мошенников, которые пытались похитить у пожилой женщины 1 млн руб. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Местной жительнице в возрасте 79 лет позвонил якобы сотрудник военной прокуратуры. Аферист заверил женщину в том, что с ее счета пытаются похитить денежные средства. Чтобы защитить накопления, пенсионерке требовалось обналичить их и передать курьеру для дальнейшего размещения на безопасном счете.

Жительница сочла звонок подозрительным и обратилась в полицию. После этого общение с мошенниками проходило под контролем оперативников. Пенсионерка сообщила аферистам, что сняла со счета 1 млн руб. и готова передать их курьеру.

Во время передачи денег пособника мошенников задержали. Им оказался уроженец Тюмени в возрасте 20 лет. Молодой человек нашел подработку в мессенджере. На него завели уголовное дело и заключили его под стражу. Соучастники фигуранта устанавливаются.

Ранее сообщалось, что полиция в Королеве задержала студента одного из училищ, который работал курьером телефонных мошенников.