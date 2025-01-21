В Раменском задержали водителя, в машине которого обнаружили сумку с наркотиками

Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Раменское» задержали 39-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что сотрудники ДПС остановили его автомобиль в деревне Петровское, чтобы проверить документы. По ее словам, в ходе беседы мужчина нервничал и вел себя подозрительно. Инспекторы досмотрели автомобиль и обнаружили на заднем сиденье сумку с наркотиками. Задержанный признался, что должен был передать их курьеру для дальнейшего распространения на территории региона.

В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали жителя Кировской области, подозреваемого в сбыте наркотиков.