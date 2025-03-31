В рамках акции «Снежный десант РСО» в Подмосковье прошло 10 выездов
Акция «Снежный десант РСО» завершилась в Московской области
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
В Подмосковье завершилась акция «Снежный десант РСО». В мероприятии приняли участие свыше 150 представителей движения РСО, рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В рамках акции участники совершили 10 выездов в округа Подмосковья — в Электросталь, Дубну, Балашиху, Мытищи, Одинцово, Звездный Городок, Солнечногорск, Люберцы, Коломну и Дмитров.
В ходе выездов ребята помогали в быту ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам и семьям участников СВО. Также они проводили творческие занятия для младшеклассников, спортивные мероприятия и мастер-классы, благоустраивали территории.
В ближайшее время активисты подведут итоги акции и определят лучший отряд, которому вручат символ мероприятия — золотую лопату.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил образовательный центр «Созвездие» в Красногорске.