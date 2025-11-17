В рамках осенних каникул в лагерях Подмосковья отдохнут более 450 детей

В Подмосковье в рамках осенних каникул в оздоровительных лагерях региона отдохнут более 450 детей. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

«Более 450 детей нашего региона проведут осенние каникулы с 15 по 23 ноября в детских оздоровительных лагерях «Литвиново» в Наро-Фоминске и «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске», - сообщил глава ведомства Андрей Кирюхин.

Получить путевку в оздоровительный лагерь могут дети из малообеспеченных семей, чей доход составляет менее 19 302 руб. на человека. Для этого нужно подать заявление на сайте госуслуг региона по этой ссылке.

