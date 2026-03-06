В рамках проекта «Доброе дело» бойцам СВО из Подмосковья передали вездеход «Звезда»

Проект «Доброе дело» был инициирован в 2022 году школьниками региона. Его поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В его рамках было передано свыше 10,2 тыс. тонн помощи.

Ключи от вездехода «Звезда» командованию 1‑го гвардейского танкового Чертковского полка передал гендиректор ГК «Эннера» Евгений Чкалин. Предприятие произвело транспортное средство.

«У вездехода рама-лодка, что позволяет ему преодолевать заболоченную местность, различные труднопроходимые участки, а колеса сверхнизкого давления и независимая подвеска — развивать скорость до 90 км/ч. Это первый автомобиль в таком исполнении, но впоследствии планируем запустить его в серию», — рассказал Чкалин.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 1/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 2/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 3/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 4/4

Негласным названием машины являет «вездеКОТ» — в память о Константине Алимове с позывным Кот, которому принадлежит идея ее создания.

Вездеход «Звезда» представляет собой медицинский вариант многофункциональной амфибийной машины. Он специально адаптирован для выполнения критически важных задач в зоне СВО, в первую очередь — для эвакуации раненых. Машина рассчитана на экипаж из четырех человек и может единовременно перевозить до четырех тяжелораненых пациентов.

«Сейчас активно применяются дроны-ждуны, дроны-разведчики, поэтому мы подвергаемся все большему риску, когда везем раненых. Теперь же будет легче передвигаться через поля, речки, болота, чем мы сейчас активно и займемся», — сказал начальник медслужбы переднего края ЛБС 1-й Гвардейской танковой армии с позывным «Краб».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в совещании по организации помощи участникам СВО.