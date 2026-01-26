В рамках проекта «Скачай, не срывай» пассажиры скачали и просмотрели расписание автобусов более 2,8 млн раз

Пассажиры АО «Мострансавто» с начала января 2026 года свыше 69 тыс. раз воспользовались сервисом «Скачай, не срывай». Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Число оригинальных пользователей за указанный период составило 11 тыс. Чаще всего пассажиры проверяли расписание маршрута № 437 Клин — Москва (м. «Водный Стадион») — 897 раз.

В целом с начала действия проекта пассажиры скачали и просмотрели расписание автобусов более 2,8 млн раз, добавили в министерстве.

Воспользоваться сервисом можно на сайте «Мострансавто» и через бота. Он доступен круглосуточно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе общественного транспорта во время новогодних праздников.