В рамках программы губернатора в Подмосковье с начала года газифицировали 17 населенных пунктов

В Подмосковье в рамках реализации программы губернатора по газификации с начала 2025 года к газу подключили 17 населенных пунктов. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Семнадцатым газифицированным населенным пунктом стала деревня Патрикеево в Раменском. На ее территории было возведено более 4 км газопровода. Теперь к газу могут подключиться жители 116 домов.

В целом на текущий год по программе планируется построить порядка 300 км газовых сетей. Работы проведут в 70 населенных пунктах. Это позволит обеспечить газом 9,3 тыс. человек. Сейчас работы ведутся в 40 деревнях и селах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в области подключат к газу 70 СНТ.