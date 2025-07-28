В рамках реконструкции Каширского шоссе начали устройство фундаментов опор под эстакады

На Каширском шоссе в ходе третьего и четвертого этапов реконструкции начались работы по обустройству фундаментов опор под эстакады. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы ведутся на территории Ленинского округа. В частности, рабочие начали обустраивать фундаменты опор под две разворотные эстакады. Одна из них будет находиться у развязки между Володарским и Каширским шоссе, а вторая — перед развязкой на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе.

По итогам третьего этапа реконструкции будут возведены путепровод через А-105 и подземный пешеходный переход. По итогам четвертого — развязка с путепроводом на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе. Завершение работ по двум этапам запланировано на конец 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность реконструкции Каширского шоссе. После завершения всех работ пропускная способность транспортного объекта увеличится примерно на треть.