В рамках социокультурной реабилитации молодые инвалиды из Волоколамска посетили выставку картин Алексея Саврасова

В рамках программы социокультурной реабилитации участники отделения Комплексного центра «Волоколамский» совершили познавательное путешествие в мир искусства. 8 апреля группа из 14 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья посетила выставку «Саврасов и тишина» в музее «Новый Иерусалим» — мероприятие организовано при поддержке Министерства социального развития Московской области.

Экспозиция, открывшаяся 23 декабря 2025 года, посвящена 195‐летию со дня рождения Алексея Кондратьевича Саврасова (1830–1897) — мастера, чье творчество совершило настоящий переворот в русской пейзажной живописи и положило начало традиции лирического восприятия природы.

Вниманию посетителей представили 66 экспонатов. Ядро экспозиции составляют полотна самого Саврасова, раскрывающие его уникальный творческий метод и эксперименты с изображением природных мотивов. Рядом размещены работы выдающихся пейзажистов — от Архипа Куинджи и Исаака Левитана до Николая Дубовского и Аполлинария Васнецова. Особую атмосферу создают современные арт‐объекты: мультимедийные инсталляции и видеоарт от Николая Полисского, Леонида Тишкова, Александры Митлянской и арт‐группы «Синий суп». Такое сочетание позволяет проследить эволюцию пейзажного жанра и увидеть, как идеи классика нашли отражение в современном искусстве.

Для участников экскурсии знакомство с произведениями разных стилей и техник позволило по‐новому взглянуть на окружающий мир, оценить богатство художественных решений и почувствовать связь времен. По словам Ольги Белых, одной из участниц поездки, было интересно увидеть, как разные художники передают свое видение природы.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии Пасхи навестил героя СВО и его семью в Электрогорске.