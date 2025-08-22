В рамках второго этапа конференций «Единой России» в восьми округах Подмосковья утвердили предвыборную программу

Выборы пройдут 12–14 сентября. Партию «Единая Россия» будут представлять 196 кандидатов. В их числе — 17 бойцов специальной военной операции и вдова погибшего героя.

К примеру, во Фрязино в предвыборную программу легли инициативы и наказы жителей. На прошлых выборах поступило более 2,2 тыс. наказов. Все они были выполнены досрочно в 2024-м. Еще около 150 наказов реализуют в этом году. На конференции в Балашихе одной из основных тем стала реализация Народной программы. Она охватила 57 тыс. наказов от жителей. В Электростали представили отчет о результатах внутрипартийной работы в контексте СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл областной форум педагогов и выразил благодарность учителям.