В реабилитационных центрах Подмосковья лечение прошли 2 тыс. бойцов СВО

Более 2 тыс. участников СВО прошли реабилитацию в центрах Подмосковья. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

На территории региона работают крупные современные центры реабилитации, в том числе «Ясенки», «Протэкс-центр», центр имени А. И. Мещерякова и центр «Коломенский». У каждого свой профиль.

В общей сложности с 2023 года в этих центрах лечение прошли более 2 тыс. участников спецоперации, в том числе свыше 1,1 тыс. человек в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области поддерживают участников СВО, столкнувшихся с инвалидностью.