В региональный сосудистый центр Сергиево-Посадской больницы закупили новое оборудование
Новое оборудование поступило в сосудистый центр в Сергиево-Посадском округе
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В региональный сосудистый центр Сергиево-Посадской больницы поступил аппарат внутрисосудистой визуализации, который используют при проведении операций на суженных или закупоренных сосудах сердца, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Оборудование закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
На закупку техники направили около 23 млн рублей, с ее помощью врачи смогут оценивать состояние сосудов сердца и определять степень их повреждения
«Благодаря высокому разрешению, мы можем выявлять даже мельчайшие особенности стенок сосудов. Такой уровень детализации помогает обнаружить участки с риском развития сердечных осложнений», — сказал главный врач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.