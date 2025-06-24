В региональный сосудистый центр Сергиево-Посадской больницы закупили новое оборудование

В региональный сосудистый центр Сергиево-Посадской больницы поступил аппарат внутрисосудистой визуализации, который используют при проведении операций на суженных или закупоренных сосудах сердца, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Оборудование закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.