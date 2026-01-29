В Реутове для семей ветеранов СВО провели экскурсию по мебельному производству
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Реутов]
В Реутове на производстве предприятия «Мебеталь» провели экскурсию для ветеранов специальной военной операции и их семей в рамках программы «Промышленный туризм». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Участникам показали один из фабричных цехов, представили процесс изготовления деревянных изделий для сборки будущей мебельной продукции, выставочные образцы фасадов и стекольных покрытий и не только. После экскурсии жители смогли задать вопросы руководству фабрики.
«Мы часто проводим подобные экскурсии для того, чтобы познакомить жителей города с процессом изготовления деревянной мебели. Помимо этого, перед нами стоит важная задача — активное трудоустройство ветеранов СВО с целью их социальной адаптации», — отметил генеральный директор ООО «Мебеталь» Алексей Чудинов.
Напомним, инициатива проводить такие мероприятия в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» принадлежит правительству Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.