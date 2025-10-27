В Реутове для участников СВО провели экскурсию по программе промтуризма

Участники специальной военной операции и члены их семей посетили предприятие ГК «Двери Ягуар» в Реутове в рамках программы «Промышленный туризм». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В министерстве напомнили, что с идеей проводить экскурсии на производствах для участников СВО в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Московской области. В рамках мероприятия участники осмотрели складские и технические помещения, в которых изготавливаются стальные и межкомнатные двери и перегородки, увидели полный цикл производства изделий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.