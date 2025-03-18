В Реутове до конца года проведут реконструкцию спортивного комплекса «Старт»

На улице Новой в Реутове продолжается реконструкция спортивного комплекса «Старт», завершить ее планируют в декабре 2025 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Сейчас уже залит фундамент подвала, а строители активно трудятся над первым этажом. Ожидается, что он будет готов к концу следующей недели, после чего начнется возведение второго этажа. Завершение всех монолитных работ запланировано на май», — говорится в сообщении.

Реконструкция проводится в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Площадь нового здания составит 4,5 тыс. кв. м, в нем разместят спортивные залы, раздевалки, душевые, кафе, конференц-зал, медблок и даже гостиничные номера. Помимо этого, строители обновят футбольное поле, обустроят баскетбольную площадку, зону воркаута и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.