В Реутове до конца года завершат реконструкцию спорткомплекса «Старт»

На улице Новой в Реутове продолжаются работы по реконструкции спорткомплекса «Старт», завершить их и ввести объект в эксплуатацию планируют в 2025 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 60 рабочих и четыре единицы техники. Ведутся монолитные работы на уровне второго этажа здания спорткомплекса, кладка перегородок из блока на первом этаже», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы, общая стройготовность составила 15%. В спорткомплексе обустроят спортзал, конференц-зал, медицинский блок, небольшую гостиницу, на прилегающей территории — парковку и стоянку для автобусов.

В рамках проекта здесь появится отдельно стоящий ангар для хранения техники и инвентаря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.