В Реутове откроется академия вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова

В Реутове в 2026 году откроется академия вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова. Об этом сообщает Московская областная дума.

«Пятнадцать спортивных объектов мы построили и реконструировали в Московской области в рамках Народной программы за 5 лет. Еще шесть будут сданы в эксплуатацию в этом году, среди них и футбольная академия в Реутове», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В строительство спорткомплекса вложили более 1,5 млрд руб. Сейчас на площадке залит фундамент и завершены монолитные и штукатурные работы. Продолжается монтаж наружных сетей. Объект построен на треть.

В здании обустроят спортзал, конференц-зал, медицинский блок, СПА-зону и гостиница. Стадион будет оснащен современной системой освещения, полем с подогревом и трибунами на 1 тыс. зрителей.

«Изначально мы планировали ввести объект в эксплуатацию в четвертом квартале прошлого года. Однако из-за смены подрядчика и проведения повторных конкурсных процедур график пришлось скорректировать, – сказал Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового ФОКа в Лобне.