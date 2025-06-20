В Реутове построят детский сад в составе ЖК «ЭВО»

В Реутове на территории ЖК «ЭВО»продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 180 мест, компания-девелопер DOGMA возводит социальный объект на Комсомольской улице. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители уже завершили работы по устройству фундамента здания, вскоре они приступят к устройству каменной кладки наружных стен. В здании будет три этажа, его площадь составит более 2,5 тыс. кв. м. Оно будет рассчитано на восемь групп воспитанников в возрасте от двух до семи лет. В детском саду обустроят залы для торжественных мероприятий и занятий спортом, пищеблок, медицинский кабинет, спальни, игровые зоны, на прилегающей территории — площадки для игр и занятий спортом, веранды.

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