В Реутове строители завершили монолитные работы на площадке детского сада в ЖК EVO

В Реутове на территории ЖК EVO продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 180 мест, федеральная девелоперская компания DOGMA возводит соцобъект в рамках реализации договора о комплексном развитии территории. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители завершили монолитные работы на объекте. Генеральный подрядчик приступил к следующему этапу — выполнению работ по наружным инженерным сетям. Кроме того, ведутся строительные работы по наружной кладке и возведению кровли.

Площадь здания составит более 2,5 тыс. кв. м, оно будет рассчитано на восемь групп воспитанников в возрасте от двух до семи лет. Для них обустроят залы для торжественных мероприятий и занятий спортом, пищевой блок, медицинский кабинет, на прилегающей территории – площадки для игр и занятий спортом, веранды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.