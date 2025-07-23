В Реутове в составе ЖК EVO возведут детский сад

В Реутове на территории жилого квартала EVO продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 180 мест, девелоперская компания DOGMA строит социальный объект на Комсомольской улице. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители возводят стены первого этажа, а также внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети. В здании будет три этажа, его площадь превысит 2,5 тыс. кв. м. В нем разместят восемь групп для воспитанников в возрасте от двух до семи лет. Для них обустроят залы для торжественных мероприятий и занятий спортом, пищеблок, медицинский кабинет, на прилегающей территории — площадки для игр и занятий спортом, веранды.

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