В Реутове задержали пособника телефонных мошенников, обманувших пожилую пару на 14 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Балашихинское» задержали 35-летнего жителя Пермского края, которого подозревают в работе на телефонных мошенников, обманувших пожилую пару на 14 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что 66-летнему местному жителю позвонил неизвестный под видом сотрудника компании «Мосэнергосбыт» и предложил заменить электросчетчики. Для этого он попросил продиктовать номер заявки, отправленный в СМС-сообщении.

Через некоторое время его супруге позвонили якобы из «Мос.ру» и убедили ее в том, что мошенники получили доступ к их персональным данным и хотят забрать их деньги. Чтобы избежать этого, они призвали их снять со счетов все накопления и передать курьеру для дальнейшего размещения сбережений на «безопасном счете». После этого они передали деньги неизвестному молодому человеку возле одного из домов, расположенных на Носовихинском шоссе.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полицейским удалось установить маршрут передвижения молодого человека, его задержали по месту временного проживания в одном из хостелов в Москве. Ему грозит заключение под стражу. Остальных участников преступления ищут.

Ранее в Подмосковье задержали мужчин, совершавших кражи из частных домов.