В Реутове завершат возведение первых домов в ЖК EVO

В городском округе Реутов в рамках комплексного развития территорий продолжается строительство ЖК EVO, девелопер проекта DOGMA выходит на завершающий этап подготовки инженерной инфраструктуры первых домов жилого комплекса. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты выполняют испытания и запуск системы отопления (пусконаладочные работы), необходимые перед вводом объекта в эксплуатацию. В ходе испытаний отопление было запущено в зданиях № 1 и № 2.

В состав проекта войдут пять новостроек, детский сад и школа. В министерстве уточнили, что работы по строительству ведутся согласно установленному графику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.