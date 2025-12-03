В роддоме Химок проведут день открытых дверей
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В среду, 3 декабря, в родильном доме в Химках пройдет день открытых дверей, экскурсия пройдет в 17:00 по адресу: Ленинский проспект, 14/3, вход № 9 (предварительная запись не требуется). Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.
В рамках мероприятия будущим родителям расскажут о подготовке к родам и условиях пребывания. Специалисты проведут для них экскурсию по обновленному роддому. Кроме того, они смогут познакомиться с персоналом медицинского учреждения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.