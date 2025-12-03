В роддоме Химок проведут день открытых дверей

В среду, 3 декабря, в родильном доме в Химках пройдет день открытых дверей, экскурсия пройдет в 17:00 по адресу: Ленинский проспект, 14/3, вход № 9 (предварительная запись не требуется). Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.