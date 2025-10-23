В роддоме Химок провели инструктаж о правилах перевозки детей в автомобилях
Инструктаж о правилах перевозки детей в автомобилях провели в роддоме Химок
Фото: [Администрация Химки г.о.]
Сотрудники Госавтоинспекции по Московской области организовали профилактическую акцию для будущих мам в роддоме Химок, они провели инструктаж о правилах перевозки детей в автомобилях и рассказали, как правильно подобрать детское кресло, что поможет избежать ДТП в темное время суток и не только. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Самое главное для безопасности наших детей — правильно организовать перевозку в автомобиле с использованием специального кресла. Регулярные рейды и беседы помогают повысить осведомленность родителей и водителей», — отметила депутат Юлия Мамай.
Исполняющая обязанности инспектора группы по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по Химкам Ангелина Врабие подчеркнула, что обеспечение безопасности ребенка является приоритетной задачей с первых дней их жизни, поэтому будущим родителям рассказывают о необходимости использования детских удерживающих устройств при первой поездке из роддома.
