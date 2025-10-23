В роддоме Химок провели инструктаж о правилах перевозки детей в автомобилях

Сотрудники Госавтоинспекции по Московской области организовали профилактическую акцию для будущих мам в роддоме Химок, они провели инструктаж о правилах перевозки детей в автомобилях и рассказали, как правильно подобрать детское кресло, что поможет избежать ДТП в темное время суток и не только. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.