В Рошале на 20% завершили капремонт второй школы

На улице Вокзальной, 25, поселка Черусти в Рошале муниципального округа Шатура продолжается капитальный ремонт средней школы № 2, подрядчик выполняет работы по устройству внутренних перегородок и полов, общестроительные работы — строительная готовность объекта достигла 20%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к сентябрю 2026 года.

Школу построили в 1957 году. В ней обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех внутренних помещениях и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.