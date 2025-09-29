В России могут учредить День Защитницы Отечества

В России нужно учредить День женщин-военнослужащих (День Защитницы Отечества) и сделать праздничным днем 29 сентября. С таким предложением к председателю Госдумы Вячеславу Володину обратился руководитель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что именно в этот день в 1806 году дочь сарапульского городничего Надежда Андреевна Дурова обрезала косы, надела казачью форму и под мужским именем присоединилась к казачьему полку. По его словам, сейчас в структурах Минобороны служат более 350 тыс. женщин, около 1 тыс. — принимают участие в специальной военной операции.

«Учреждение Дня женщин-военнослужащих станет данью уважения исторической памяти и проявлением государственной заботы о защитницах Отечества. Этот день поможет молодежи и всему обществу видеть в служении Родине высшую ценность», — заключил Корсунов.

