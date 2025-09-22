В России пройдет акция памяти павших воинов «Дни белых журавлей»

В России стартовал масштабный молодежный патриотический проект — XV Всероссийская акция памяти павших воинов «Дни белых журавлей», ее проводят в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в Год защитника Отечества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Проект поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, он возглавил попечительский совет акции. В рамках него в стране будут проходить патриотические мероприятия, участниками которых станут школьники, студенты, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей и не только. Символом акции стали белые бумажные журавли –олицетворение памяти о подвиге героев и связи между поколениями.

«Наш общий долг состоит в том, чтобы всеми силами защищать то правое дело, за которое сражались и отдавали свою жизнь отцы, деды, герои специальной военной операции», — сказал Бастрыкин.

По его словам, в этом случае можно будет получить возможность вступить в общее «светлое будущее», которое будет свободно от «человеческой ненависти и вражды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

