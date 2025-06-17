В Рузе демонтировали аварийное здание жилого дома

В Рузе провели работы по сносу аварийного жилого дома, который был расположен на Спортивной улице в Тучково. Об этом рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь одноэтажного дома составляла около 235 кв. м. Здание построили в 1960 году. Со временем оно износилось, снизилась прочность строительных конструкций.

В результате дом признали аварийным и переселили 25 жильцов. После этого здание начало разрушаться, и от жителей поселка начали поступать обращения о необходимости демонтажа объекта.

Дом включили в список объектов для ликвидации и снесли. Сейчас участок, на котором он располагался, полностью очищен от строительных отходов. Решается вопрос, как использовать эту территорию.

В Рузе провели работы на 106 недостроях из 222 выявленных. Работы продолжаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья в области.