В Рузе задержали местного жителя, нанесшего ножевые ранения своему знакомому

В Рузе задержали местного жителя, который в ходе пьяной ссоры нанес своему знакомому ножевые ранения. Инцидент произошел в поселке Тучково, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В квартире одного из домов в микрорайоне Восточный распивали спиртное двое мужчин 1957-го и 1980-го годов рождения. В какой-то момент между ними произошел конфликт. В ходе разборок один из мужчин нанес ножевые ранения старшему товарищу.

В результате пострадавшего госпитализировали. Нападавший был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело. Выяснилось, что мужчина был неоднократно судим.

Ранее сообщалось, что в Долгопрудном арестовали пенсионерку, которая из-за длительных унижений и издевательств зарезала своего мужа.