В Рузском округе до конца года завершат капремонт детского сада при «Колюбакинской школе»

На улице Молодежная в поселке Колюбакино Рузского округа продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Колюбакинской школы», его планируют завершить до конца 2025 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета региона. Сейчас строители выполняют демонтажные работы, вскоре — приступят к отделке. Им предстоит обновить крышу и фасад, создать новые входные группы, заменить инженерные и сантехнические системы, окна и двери, закупить новую мебель и оборудование и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.