В Рузском округе ликвидировали нарколабораторию, организованную жителем Ставропольского края

Сотрудники полиции ОМВД России по Рузскому округу при поддержке Росгвардии задержали 42-летнего жителя Ставропольского края, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что неизвестные в мессенджере предложили ему подработку по изготовлению наркотиков. Для этой цели задержанный арендовал частный дом в деревне Бунино в апреле 2025 года. Там он оборудовал лабораторию и приступил к синтезированию запрещенных веществ.

В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).