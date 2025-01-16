В Рузском округе проведут капремонт дошкольного отделения «Колюбакинской школы»

На улице Молодежная в поселке Колюбакино Рузского округа начинается капитальный ремонт дошкольного отделения «Колюбакинской школы», его проведут в рамках областной госпрограммы за счет бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Рабочим предстоит обновить фасад здания, заменить все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений, благоустройство прилегающей территории и не только. Завершить ремонт планируют до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.