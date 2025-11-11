В Рузском округе взяли на контроль установление обстоятельств ДТП с несовершеннолетним на багги

Рузская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП в поселке Тучково с участием несовершеннолетнего водителя багги, которое произошло вечером во вторник, 11 ноября. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По его данным, 13-летний подросток за рулем багги не справился с управлением и совершил наезд на людей, ожидающих автобус. Пострадавшими оказались две женщины 19 и 64 лет, их доставили в медицинское учреждение.

