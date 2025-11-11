В Рузском округе взяли на контроль установление обстоятельств ДТП с несовершеннолетним на багги
Обстоятельства ДТП с несовершеннолетним на багги взяли на контроль в Рузе
Фото: [Прокуратура Московской области]
Рузская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП в поселке Тучково с участием несовершеннолетнего водителя багги, которое произошло вечером во вторник, 11 ноября. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
По его данным, 13-летний подросток за рулем багги не справился с управлением и совершил наезд на людей, ожидающих автобус. Пострадавшими оказались две женщины 19 и 64 лет, их доставили в медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.