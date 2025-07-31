В Рузском снесут четыре аварийных дома

В рабочем поселке Тучково Рузского округа приступили к сносу четырех аварийных жилых домов. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Так, на улице Мира специалисты ликвидируют двухэтажные кирпичные дома № 4 и № 5, площадь которых составляет около 450 и 485 кв. м соответственно. Кроме того, на Школьной улице сносят одноэтажные кирпичные дома № 2 и № 4 площадью около 200 и 140 кв. м.

В ведомстве уточнили, что перед этим в рамках областной госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» в округе прошли мероприятия по расселению жилых помещений. Общее количество квартир составило 22. Работы завершат до конца августа 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.