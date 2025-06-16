В Рузском задержали иностранцев, подозреваемых в сбыте наркотиков

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Рузскому округу задержали двоих граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте 22 и 23 лет, которых подозревают в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что они остановили автомобиль каршеринга на Можайском шоссе в районе поселка Тучково. Инспекторы ДПС обнаружили в нем 121 полимерный сверток с запрещенными средствами.

Сами задержанные сообщили, что они забрали наркотики из тайника в лесу по указанию куратора, чтобы разложить по закладкам в Рузском округе.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ, мужчинам грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.