В Рузском задержали иностранцев, подозреваемых в сбыте наркотиков
Полиция в Рузском задержала двоих иностранцев, подозреваемых в сбыте наркотиков
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Нина Басистая]
Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Рузскому округу задержали двоих граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте 22 и 23 лет, которых подозревают в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что они остановили автомобиль каршеринга на Можайском шоссе в районе поселка Тучково. Инспекторы ДПС обнаружили в нем 121 полимерный сверток с запрещенными средствами.
Сами задержанные сообщили, что они забрали наркотики из тайника в лесу по указанию куратора, чтобы разложить по закладкам в Рузском округе.
По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ, мужчинам грозит заключение под стражу.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.