В Щелкове и Реутове прошли уроки электробезопасности

Весенняя просветительская кампания «Мособлэнерго» прошла в Щелкове и Реутове. В конце марта специалисты Щелковского филиала организации провели познавательные занятия для юных жителей региона, нацеленные на формирование осознанного отношения к электричеству и понимание связанных с ним рисков. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Мероприятия охватили сразу две возрастные группы: четвероклассников средней школы № 7 в Реутове, расположенной на улице Гагарина, и воспитанников подготовительных групп детского сада № 63 в Щелкове на Космодемьянской улице. В общей сложности в уроках приняли участие более 40 ребят, которые с интересом погрузились в тему электробезопасности.

Формат встреч был продуман так, чтобы не просто донести до детей важную информацию, но и увлечь их, сделать процесс обучения запоминающимся. Энергетики в доступной форме рассказали о том, какую скрытую опасность таит в себе электричество, если пренебрегать элементарными правилами. Ребята узнали, почему нельзя подходить близко к линиям электропередачи и трансформаторным подстанциям, как правильно пользоваться бытовыми электроприборами дома и что делать, если кто‐то пострадал от удара током.

Теоретические знания тут же подкреплялись наглядными примерами. Юные слушатели наблюдали за демонстрацией опытов с электрическим разрядом — это помогло им буквально «увидеть» силу тока и осознать, насколько важно соблюдать осторожность. Кульминацией встречи стали мастер‐классы от работников «Мособлэнерго». Ребята на практике познакомились со средствами индивидуальной защиты, узнали, для чего они нужны и как ими правильно пользоваться.

В нынешнем весеннем сезоне, который продлится с марта по май 2026 года, запланировано свыше 100 уроков под названием «Электричество — не игрушка!».

