В Щелкове начались фасадные работы в рамках капремонта средней школы

В деревне Серково городского округа Щелково на Школьном проезде, д. 1а продолжается капитальный ремонт средней школы № 21, подрядчик приступил к фасадным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 60 человек и одна единица техники. Строители ведут отделочные работы, устанавливают межкомнатные перегородки, занимаются устройством внутренней системы электроснабжения, также приступили к фасадным работам», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета, стройготовность объекта достигла 31%. Площадь здания составляет 3,5 тыс. кв. м. Строителям также предстоит провести устройство входных групп, замену систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние и другие работы. Завершить ремонт планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.