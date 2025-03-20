В Щелково обновят дошкольное отделение школы на улице Парковой

На улице Парковой в Щелково продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 16, строители завершают демонтаж и приступают к отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Площадь здания составляет 981,8 кв. м. Строителям предстоит обновить в нем фасад, заменить инженерные сети, радиаторы, сантехнику, провести работы по внутреннему оформлению и не только. Завершение работ запланировано на конец лета 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.