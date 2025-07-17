В Щелкове задержали мужчину, пытавшегося сбыть крупную партию наркотиков

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по поселку Чкаловский МУ МВД России «Щелковское» задержали 37-летнего водителя автомобиля, припаркованного возле одного из домов на ул. 60 лет Октября, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что в ходе досмотра его авто под обшивкой задних дверей был обнаружен 31 пакет с запрещенными веществами. Полицейские выяснили, что задержанный действовал по указанию куратора. В деревне Соколово он забрал из тайника наркотики, которые спрятал в своем автомобиле, чтобы перевезти в Санкт-Петербург и сделать несколько закладок.

В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).