В Щелково до конца года откроют новый детский сад

В Щелково до конца 2025 года откроют новый детский сад, рассчитанный на 240 мест, работы пройдут в рамках областной госпрограммы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке на улице Неделина 35 рабочих и две единицы техники. Ведутся монолитные работы на уровне второго этажа здания, кладка стен и перегородок. Общая стройготовность 15,5%», — говорится в сообщении.

В новом дошкольном учреждении разместят 10 групп для детей в возрасте от двух до семи лет, его площадь составит более 3,5 тыс. кв. м. В здании также появятся кабинеты медицинского блока и пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, помещения для логопеда и развивающих занятий, на прилегающей территории — игровые и спортивные площадки, а также детские игровые комплексы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.