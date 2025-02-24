В Щелково на месте разрушенного здания бассейна возведут ФОК

В поселке городского типа Монино городского округа Щелково сняли разрушенное здание бывшего плавательного бассейна, работы прошли в рамках мероприятий по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий, сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. На его месте планируют построить новый физкультурно-оздоровительного комплекс.

«Здание плавательного бассейна было возведено в 1950 году и находилось в собственности Военно-воздушной академии. В 2011 году спортивный объект перестал функционировать в связи с реорганизацией высшего учебного заведения. Строение было заброшено, с течением времени практически полностью разрушились основные элементы строительных конструкций. Объект был передан в муниципальную собственность, затем было принято решение о его ликвидации в связи с аварийным состоянием и невозможностью восстановления», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, местные жители через портал «Добродел» просили снести аварийную постройку. В связи с этим в IV квартале 2024 года в округе прошли работы по демонтажу и расчистке земельного участка, на этом месте уже стартовали работы по строительству ФОКа. Их проводят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», завершение строительства запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.